أول ظهور بعد وفاة والدته .. أحمد خالد صالح في "العارف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بالعرض الخاص لفيلم "العارف"، في أول ظهور له بعد وفاة والدته قبل 3 شهور.

وحضر العرض الخاص للفيلم كل من أحمد عز، وأحمد فهمي، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب، ومصطفى خاطر، زوجة الفنان أحمد خالد صالح الفنانة هنادي مهنا، ومجموعة من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة أبطال الفيلم الاحتفال به، ومنهم جميلة عوض وسوزان نجم الدين.

فيلم"العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

يذكر أن توفيت الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، السبت 17 أبريل الماضي متأثرة بفيروس كورونا المستجد.