نبيل الحلفاوي يعلق على الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن رأيه في الجدل المثار مؤخرا حول امتحانات الثانوية العامة التي تقام حاليا.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مغردًا: "الامتحانات لها وظيفتان، الأولى لتحديد ما إذا كان الطالب يستحق الانتقال للأعلى، أم هو بحاجة للإعادة، الثانية هي التمييز بين مستويات الطلبة".

وتابع: "ولذا من غير المنطقي أن تضع كل الأسئلة سهلة بالنسبة لكل الطلبة، بل يجب أن تتباين مستوياتها، للتمييز بين الممتاز والجيد والمقبول والضعيف".

وانهالت عليه التعليقات التي أشادت برأيه حول الامتحانات.