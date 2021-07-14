صفية العمري:"بكيت ورفضت الملابس المكشوفة في أول بطولاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة صفية العمري إن فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم"، أول بطولاتها في السينما، شهد العديد من المشاكل، ومنها اختلافها مع المخرج حسن الإمام حول أداء وملابس الشخصية التي قدمتها في الفيلم.

وخلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضحت صفية العمري أن التمثيل لم يكن من أهدافها، وكانت أثناء فترة زواجها من الفنان جلال عيسى تدرس، وتقدمت لاختبار المذيعات ومقدمات البرامج في التليفزيون ونجحت، ونشرت لها صورة كانت سببا في اختيارها بواسطة المنتج رمسيس نجيب لبطولة الفيلم.

وعن خلافها مع المخرج، قالت: "كان الله يرحمه المخرج الرائع أستاذ حسن الإمام عايزني أمثل الشخصية بشكل تفكيره في اللبس والأداء، بشكل مكنتش حاساه ومش عارفة أعمله، أستاذ رمسيس كان بيبقى قاعد مراقب، وكنا بنصور في شقة في الزمالك، دخلت له وقلت متأسفة عايزة أمشي، مش عارفة أمثل، وأنا بعيط، قال له يا حسن سيبها تمثل زي ما هي عايزه".

وأضافت: "سابني حسن وهو كارهني جدا، طبعا طول الفيلم لابسة طويل وبكم، وهو عايز حاجات مكشوفة، ومع ذلك الدور نجح جدا".