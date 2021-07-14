فيديو| صفية العمري ترد على شائعة تشوه وجهها بسبب التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة صفية العمري عن شائعة تشوه وجهها في السنوات الأخيرة، إذ تداولت أخبارًا أن السبب يعود لعمليات التجميل .

وقالت العمري، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة" ON" أنها أصيبت بمرض العصب السابع، وتعالجت فترة طويلة منه، أثناء تصوير فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، مشيرة أنه تسبب في ارتخاء العين وشلل في جزء من الوجه، ومثلت مشهدا من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي.

وأضافت صفية العمري أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت، ومثلت العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات، لكن شائعة تشوه وجهها انتشرت، وأدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة.

وتابعت صفية العمري أن صديقة لها عرضت على منتج العمل لها، مشيرة أنه رفض وقال :"دي مشوهة وقاعدة في البيت".

واختتمت العمري حديثها :"اتقوا ربنا في حالة مرضية، والحمد لله ربنا شفاني ، ومثلت بعدها وعملت أفلام".