ميسي يوافق على خفض راتبه وتجديد عقده مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

توصل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي مع ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده، علماً أن عقده كان قد انتهى في يونيو الماضي،وفقا لما أكده تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة ” سبورت ” الإسبانية، فإن ميسي وافق على خفض راتبه بنسبة 50%، بالإضافة الى تجديد عقده لمدة 5 سنوات.

وكانت تقارير قد زعمت بأن ميسي سيجدد عقده حتى 2023 فقط، في حين يعمل النادي على خفض فاتورة الأجور من أجل تسجيل عقد ميسي الجديدة لدى الليجا.

وكات رابطة الليجا الإسبانية قد وضعت حدًا لقيمة الرواتب في كل نادٍ، ولا يمكن لأي نادٍ تجاوز هذا الحد.

يذكر أن الاتحاد الاسباني لكرة القدم قد حدد يوم 15 أغسطس المقبل لبدء انطلاق منافسات الليجا الاسبانية لموسم 2021-2022.