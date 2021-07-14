علق ميداليتك بنفسك.. نظام جديد في أولمبياد طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 مساءً - يبدو أن تداعيات تأثير فيروس كورونا لم تقتصر على النواحي الصحية فقط، بل امتدت لتشمل الكثير من القطاعات والبروتوكلات المعمول بها منذ سنوات.

يمكن للأبطال الأولمبيين في أولمبياد طوكيو الأسبوع المقبل أن ينسوا تعليق ميدالياتهم حول أعناقهم وهم يقفون على منصة التتويج ويصافحون كبار الشخصيات ويستمتعون بنجاحهم.

وبدلا من ذلك، سيتم تقديم الميداليات الثلاث على صينية للرياضيين على منصة التتويج ويتعين عليهم تعليقها حول أعناقهم بأنفسهم أمام المدرجات الخالية. ولن تكون هناك أيضا أي مصافحة أو عناق.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، خلال مائدة مستديرة افتراضية مع وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء: ”لن يتم تعليق الميداليات على الأعناق، سيتم تقديمها للرياضيين على صينية وسيحصل الرياضي على الميدالية بنفسه“.

وأضاف: ”سيتم التأكد من أن الشخص الذي يضع الميدالية على الصينية يفعل ذلك بقفازات مطهرة. سيضع مقدمو الميداليات والرياضيون كمامات، ولن تكون هناك مصافحة أو عناق خلال المراسم“.

وسجلت المدينة المضيفة، التي تخضع لحالة طوارئ تستمر إلى ما بعد انتهاء الألعاب التي تختتم في الثامن من أغسطس، 1149 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد يومي من الإصابات في حوالي ستة أشهر.

وفقدت الألعاب الأولمبية الكثير من الدعم العام وسط مخاوف من أنها ستؤدي إلى ارتفاع في الإصابات حتى على الرغم من عدم السماح للمتفرجين بدخول المنشآت الرياضية، كما توجد تدابير صحية صارمة لكل المشاركين في الألعاب.

وكانت مجموعة من المصابين بفيروس كورونا في فندق ياباني، حيث يقيم العشرات من أعضاء الفريق الأولمبي البرازيلي قد أثارت مخاوف جديدة من انتشار العدوى في الألعاب التي تعهد أبرز مسؤول أولمبي في العالم بأن تكون ”تاريخية“.

وقبل ما يزيد بقليل على أسبوع واحد على مراسم افتتاح الألعاب المؤجلة، قال مسؤول في هاماماتسو جنوب غرب طوكيو، إن سبعة من العاملين في فندق في المدينة ثبتت إصابتهم بالفيروس.

لكن أعضاء الوفد الأولمبي البرازيلي البالغ عددهم 31، ومن بينهم فريق الجودو، في ”فقاعة“ منفصلة عن النزلاء الآخرين داخل الفندق ولم يصابوا.

ويشعر الخبراء الطبيون بالقلق من أن ”الفقاعات“ الأولمبية، التي فرضها مسؤولو أولمبياد طوكيو 2020 في محاولة لضمان إقامة ألعاب خالية من كوفيد-19، قد لا تكون محكمة تماما لأن حركة العاملين الذين يخدمون الألعاب يمكن أن تصنع فرصا للعدوى.