كاظم الساهر ينعى ضحايا حريق المستشفى في ذي قار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

نعى الفنان العراقي، كاظم الساهر، ضحايا الحريق بمستشفى الناصرية الخاص بمرضى كورونا في محافظة ذي قار بجنوب العراق، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم، الاثنين الماضي.

وكتب الساهر على موقعه الرسمي في “إنستغرام”: “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية، ونسأل الله أن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل”.

أضاف: “نتمنى أن تكون هذه خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.