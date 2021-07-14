استغلال ابنة كيم كارداشيان “لأغراض تجارية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زعمت نجمة تيك توك التي تعرف باسم That Girl Lay Lay أنّ كيم كارداشيان طلبت منها إزالة مقطع الفيديو الموسيقي الجديد الذي أطلقته لأنه يظهر ابنتها نورث ويست (8 أعوام) التي كانت في السادسة من عمرها في ذلك الوقت من دون موافقة والديها.

وكانت لاي لاي قد التقطت الفيديو عندما دعتها نجمة تلفزيون الواقع إلى منزلها للعب مع ابنتها الكبرى.

وتابعت المراهقة التي ستشارك الآن على مسلسل جديد يبثّ عبر قناة نيكيلوديون، أن كيم أرسلت لها رسالة نصية تجبرها على إزالة المقطع من دون تفسير بعد أن دعتها سابقًا إلى منزلها.

لكن شرح مصدر مقرب من كيم وزوجها السابق كانييه لموقع “تي إم زي” الأميركي يوم الثلثاء إنهم لم يمنحوا الإذن مطلقًا لتظهر ابنتهما في الفيديو الموسيقي ويعتقدون أن فريق لاي لاي استخدم لقطات قديمة لنورث بهدف الترويج والدعاية.

أوضح المصدر: “يرفض والد لاي لاي إصدار الفيديو الموسيقي من دون لقطات نورث لأنه يحاول بوضوح استخدام اللقطات لهدف دعائي وهذا هو أساس مشكلة والدي نورث”.

وتابع: “إنها مسألة مبدأ في هذه المرحلة والجواب لا يزال بالنفي. لا يمكنه استخدام اللقطات التي التقطت داخل منزلها خلال وقت كان ينبغي أن يكون موعد لعب بريء لأغراض تجارية”.

ردّت صديقة كيم والمديرة التنفيذية لشركتها، ترايسي رومولوس، على مزاعم لاي لاي في المنصات الاجتماعي كاتبةً: “بهدف التوضي، كنت أنا من اتصل بوالد لاي لاي، وجرى الحديث بين شخصين راشدين. لم تتواصل كيم مع هذه الطفلة”.

وتابعت: “أتأسف أنه لم يتم شرح ذلك لها بطريقة تمكنها من فهم الموضوع (لأنني أوضحت لأبيها الوضع بوضوح شديد) ولكن دعيت لاي لاي منذ أكثر من عام للعب مع الطفلة وليس لتصويرها بهدف استخدام تلك اللقطات في مقطع فيديو موسيقي بعد أكثر من عام”.

وكانت نورث قد ظهر في السابق وهي ترقص في مقطع فيديو نشره لاي لاي عبر حسابها في غنستغرام في آذار (مارس) 2020.