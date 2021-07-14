شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور بشرى تحتفل ببدء تصوير فيلمها الجديد " معالى ماما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة بشرى داخل الاستديو ببدء تصوير فيلمها الجديد "معالى ماما" وسط فريق عمل الفيلم وهو الفيلم الذى تعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى" عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصباً مهماً، تواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".



الاحتفال ببدء التصوير الاحتفال ببدء التصوير



بشرى تحتفل وسط فريق العمل بشرى تحتفل وسط فريق العمل

تدور أحداثه فيلم " معالى ماما " فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، ويشارك بشرى البطولة محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وكانت بشرى شاركت فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار، والذى اغتيل فى شهر سبتمبر من عام 2013، من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وكانت بشرى قد هنأت النجم أحمد السقا لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة في دورته الخامسة، وكتبت بشرى عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مبروك جائزة الانجاز الإبداعى للنجم أحمد السقا زميلى وصديقى الغالى".