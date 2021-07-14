شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد اللبنانية "قمر" بعد انتقاد إعلانها حملها بدون زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ردت الفنانة اللبنانية قمرعلى الهجوم التي تعرضت لها عقب إعلان حملها بدون زواج خلال الفترة الماضية، وبدأت القصة بعدما نشرت قمر صور من جلسة تصوير جديدة ببطن منتفخة، دون أن تعلن عن زواجها من قبل وعن هوية والد الجنين.

وانهالت عليها الأسئلة من متابعيها، يتساءلون من هو والد الجنين و متى تزوجت لترد عليهم ببوست طويل.



قمر

وكتبت قمر عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:" : السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه".

وأضافت قمر: "من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته".