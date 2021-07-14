شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى تتحول لشخصية Avatar فى شوارع نيويورك .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت الممثلة العالمية آن هاثاوى إلى شخصية Neytiri الشهيرة التي تم ابتكارها بفيلم Avatar مع المخرج جيمس كاميرون، مثلما ظهرت خلال الصور الذى نشرها تقرير لموقع الديلى ميل مؤخراً، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد WeCrashed.

وهو المسلسل الذى يتم تصويره حالياً في شوارع نيويورك، إذ يحاول طاقم العمل إنهاء التصوير بسرعة كبيرة، قبل أن يتم عرضه على أحد المنصات خلال العام الجارى.



ان هاثاوى

وأضاف التقرير أن آن هاثاوى ستظهر خلال مشهد واحد على طريقة فيلم Avatar، إلا أنها لم تذكر سبب لجوئها لهذا اللوك بصورة تامة مثلما ظهر خلال الصور.



ان هاثاوى

وتشارك آن هاثاوى فى بطولة المسلسل مع الممثل جاريد ليتو، حيث يجسد جاريد ليتو خلال العمل دور الرئيس التنفيذي لشركة WeWork وهو آدم نيومان.

فوفقًا لموقع Variety، أيضاً يحاول النجمان الانتهاء من تصوير مشاهدهما بأقصى سرعة، حيث ينشغل الأول بأعمال أخرى بجانب المسلسل، والتي تلعب فيه آن هاثاوي دور زوجته التي تحمل اسم ريبيكا.



ان هاثاوى

كما أكد موقع Variety أن النجمين اللذان يتواجدا حالياً في مدينة نيويورك، انتهيا من تصوير مشاهدهما في استراليا الشهر الماضى، وبالتالي ينشغلا حالياً على انهاء مشاهدهما بـ نيويورك.