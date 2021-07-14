مودل روز تدافع عن الهام الفضالة: ” كل أنثى من حقها تعيش أنوثتها أيش ما كان عمرها”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:59 مساءً - دافعت الفاشينيستا السعودية مودل روز عن الفنانة الكويتية الهام الفضالة بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا على خلفية زواجها المفاجىء من الممثل شهاب جوهر.

وقالت مودل روز، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على هذا الموضوع دون ان تذكرها صراحة “قسما بالله المرأة عدوة المرأة يعني ما عمري شفت كومنت من رجل يقول جدة راحت تزوجت ولا عجوز راحت تزوجت دايما من بنات”.

وتابعت “يبغون الناس يوقفون حياتهم خلاص اتطلقت لازم توقف حياتها وصلت لعمر معين ما تزوجت خلاص لازم توقف حياتها أرملة المفروض توقف حياتها صارت جدة لازم توقف حياتها “.

وأضافت “كل أنثى من حقها تعيش أنوثتها ايش ما كان عمرها”.

يذكر ان الفنانة الكويتية الهام الفضالة، 47 عاما، كانت قد اثارت الجدل مؤخرا بعد اعلانها انفصالها عن الصحفي خليل التميمي وزواجها بشكل مفاجىء من الممثل شهاب جوهر