جرأة بيبي عبدالمحسن تصدم متابعيها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:59 مساءً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية بيبي عبدالمحسن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بجرأتها وصراحتها في الاجابة على سؤال احدى متابعاتها.

ففي التفاصيل، وبعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام سألتها احدى متابعاتها “بيبي ضعفانة عطينا السر” لتفاجأها بإجابة غير متوقعة اذا قالت “فوتوشوب”.

وقد اثارت اجابة بيبي الصريحة اعجاب متابعيها حيث كتبت احداهن: “في اصدق منها؟” فيما قالت اخرى “والله انك افخم وحدة في الردود”.

وكانت بيبي عبد المحسن قد كشفت، منذ فترة، عن عمرها الحقيقي حيث قالت ردا على سؤال أنها من مواليد 7 اذار/مارس عام 1984 اي ان عمرها سبعة وثلاثين عاما.

واكدت بيبي عبد المحسن انه لا يوجد لديها مشكلة في الكشف عن عمرها قائلة: “العمر وايد نعمة حلو الواحد يستأنس فيه ويقوله لأن احنا مر عندنا حالات وفاة ناس وايد صغار عندنا طفلة توفت في البيت”.

وتابعت “الله عطاني هذا العمر مستأنسة وانا بصحتي ليش ما اقول عمري”.