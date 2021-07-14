كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:59 مساءً - شاركت الفنانة ” أسما شريف منير ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة لها بدون مكياج .
وأشارت أسما شريف منير في تعليقها على الصورة إلى أنها لم تقم بأية تعديلات بها ولم تستخدم ” الفلتر ” أثناء التقاطها لها وحرصت على أن تكون على طبيعتها .
فكتبت قائلة : ” الصورة اللي كنتوا عايزني انزلها اهي من غير اديت ولا فلتر ولا أي حاجة من الكاميرا على هنا علي طول ” .
وتابعت أسما شريف منير : ” بس أنا عاملة ليب تنت وحواجبي مايكرو بيلدنج وفيلر من سنة ونص.. بس هو ده شكلي من غير أي حاجة تانية .. بالراحة عليا مش عايزة تريقة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة بدون ماكياج .. أسما شريف منير : ” مش عايزة تريقة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.