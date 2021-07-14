يوسف وهبى.. ابن الذوات من المصارع لرائد الفن المصرى

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

ابن الذوات وفنان التراجيديا الأول وأحد رواد الفن فى مصر، ولد فى 14 يوليو 1898 بالقرب من ترعة "بحر يوسف" لأب من أعيان محافظة الفيوم فسماه "يوسف وهبى".



فى كتاب "العسيلى" بدأ تعليمه، وعشق التمثيل حينما شاهد فرقة الفنان اللبنانى "سليم القرداحى" فى سوهاج، بدايته مع الفن كانت مع المونولوجات لكنه أحب المصارعة أيضا وتدرب على يد بطل الشرق حينذاك عبد الحليم المصرى.

وبعد الحرب العالمية الأولى سافر إلى إيطاليا لدراسة التمثيل ولما عاد إلى مصر عمل بمسرح حسن فايق، ثم أسس مسرحا وشركة باسم "رمسيس"، وخلال مسيرته قدم 128 عملا وأخرج 40 عملا وأنتج ثلاثة أفلام.

منحه بابا الفاتيكان وسام الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية، وأصبح أول مسلم يحصل على هذه الوسام، ومنحه الملك فاروق لقب "بك" بعد فيلم "غرام وانتقام" عام 1944.

تزوج يوسف وهبى ولم يرزق بأطفال، وفى 17 أكتوبر 1982 رحل عن عالمنا تاركا أعماله الخالدة فى تاريخ الفن.