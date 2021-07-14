وائل كفوري يكسر الأرقام القياسية.. “البنت القوية” حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “البنت القوية” التي أصدرها النجم اللبناني وائل كفوري على طريقة الفيديو كليب، أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “البنت القوية” بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتنتشر فيديوهات للمعجبين من كل أنحاء الوطن العربي والعالم وهم يردّدون كلماتها. كما تتصدّر الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في لبنان وعدد من البلدان العربية.

أغنية “البنت القوية” من كلمات وألحان سليم عساف، أما التوزيع فهو للمؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ الذي يجدد وائل كفوري تعاونه معه بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا من خلال أغنية “على فكرة” التي صدرت ضمن ألبوم “الغرام المستحيل” عام 2015، والتسجيل في إستوديو ملحم أبو شديد.