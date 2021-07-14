“ذا كراون” و”ذا ماندالوريان” أبرز المرشحين لجوائز إيمي هذا العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرّ مسلسلا “ذا كراون” أي “التاج” و”ذا ماندالوريان” أي “الماندالوريان” الترشيحات لجوائز إيمي التلفزيونية المرموقة الثلاثاء.

وجاءت “إتش.بي.أو” و”إتش.بي.أو ماكس” في صدارة الشبكات المرشحة للجوائز، إذ ترشحتا لنيل 130 جائزة تليهما نتفليكس التي ترشحت لاقتناص 129 جائزة.

ومن بين المسلسلات المرشحة لجائزة أفضل مسلسل درامي هذا العام “ذا كراون” أو “التاج” و”بريدجرتون”، ومن بين الأعمال المرشحة لجائزة أفضل مسلسل كوميدي “تيد لاسو” و”ذا فلايت أتندانت” أي “المضيفة”. وسيتنافس مسلسلا “مير أوف إيست تاون” و”آي ماي ديستروي يو” أي “قد أدمرك” في فئة أفضل مسلسل قصير.