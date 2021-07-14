راغب علامة يرفع شعار “كلّن يعني كلّن”: لو حذّرونا كنا وفّرنا ٢٠٠ شهيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع السوبر ستار راغب علامة شعار “كلّن يعني كلّن” في وجه الطبقة السياسيّة في لبنان، وذلك في أحدث تغريداته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، تساءل راغب علامة “من المسؤول عن إنفجار ٤ آب في بيروت؟”، وأضاف “الشعب اللبناني بأكمله لم يكن على علم بما يوجد من خطر في المرفأ”.

ووجّه علامة أصابع الإتهام إلى السياسيين قائلاً “القوى السياسيّة كلّها على علم بالخطر! ابتدأت النيران، لماذا لم يخرج أي مسؤول ويحذّر الناس من التواجد حوالي المرفأ؟”.

وختم راغب علامة تغريدته بالقول “لو حذّرونا كنا وفّرنا ٢٠٠ شهيد وآلاف الجرحى! كلهن يعني كلهن”.