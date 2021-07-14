هيفاء وهبي تحقق رقمًا قياسيًا في “لوكنت” مع أكرم حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “لو كنت” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان المصري أكرم حسن 20 مليون مشاهدة بعد 4 أسابيع فقط من طرحه على موقع “يوتيوب”.

أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.

ويحصد ديو “لو كنت” منذ صدور الغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من التحدي بين هيفاء وأكرم حسني.

الجدير ذكره أن هذا الديو، يمثل التعاون الأول الّذي يجمع بين هيفاء وهبي وأكرم حسني، وباتت أغنية “لو كنت” في الساعات الماضية متوفّرة أيضًا على مختلف المنصّات الموسيقية الرقميّة.