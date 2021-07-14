أول ظهور لحفيدة فيفي عبده من حفل تخرجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده أول صورة لحفيدتها شهد، وهنأتها بمناسبة تخرجها، وكالعادة وضعت فيفي كل الأيقونات المتعلقة بمنع الحسد، خوفا على حفيدتها الجميلة، وتمنت أن تراها عروسة في أقرب وقت.

فيفي نشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله.

وتلقت فيفي التهنئة من عدد كبير من النجمات من بينهن هند صبري والمطربة الشعبية امينة وروجينا وعبير صبري ورانيا فريد شوقي، بينما تقدم عدد كبير من متابعي فيفي لطلب خطوبة الحفيدة مع عبارات غزل واضحة في جمالها ورشاقتها وأناقتها.