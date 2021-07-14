تسلّل إلى دار للمسنّين.. شاهد ما فعله زاك إيفرون لمشاهدة مباراة كرة قدم مع جدّه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كان زاك إيفرون على استعداد للمشاغبة يوم الاثنين بمساعدة شقيقه ديلان لإخراج جدهما من دار للمسنّين مصمم على شكل منتجع وقضاء بعض الوقت الممتع، ناشراً تجربته عبر حسابه على إنستغرام.

وبينما كان يتجول في قاعات الدار، بذل الممثل البالغ من العمر 33 عاماً قصارى جهده للتسلل من دون أن يلفت انتباه أحد، قبل تمرير بطاقة أحد الموظفين للدخول إلى غرفة جده.

وقاد النجم جدّه إلى أسفل القاعة وتجاوز المقيمين الآخرين، قبل أن يذهبوا لمشاهدة مباراة كرة قدم معاً في المنزل.

وأثناء ركوب السيارة معاً، بدا جد زاك سعيداً وهو يشرب الكوكا كولا ويبدو أن الفيديو التقط من قبل شقيقه الذي ظهر في مشاهد قليلة من الفيديو الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة.

وشارك زاك عام 2016 في فيلم بعنوان Dirty Grandpa، والذي يتمحور حول أحداث طريفة حصلت مع محامٍ كان يقود جدّه إلى ولاية فلوريدا خلال عطلة الربيع.