أول ظهور لـ هاني شاكر بعد شفائه من وعكته الصحية.. ويوجه رسالة إلى جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تطورات حالته الصحية في أول ظهور له منذ تعرضه لأزمة صعبة أدت إلى دخوله المستشفى، مؤكداً أنه عاد لمنزله لقضاء فترة نقاهة لمدة أسبوعين.

وقال هاني شاكر في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”: “جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة”.

وأضاف: “إن شاء الله طول ما أنتم معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة أبداً، أنا بس بطمنكم علشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة، وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي”.

وعن موعد حفله المقبل، أوضح شاكر: “أنا مبسوط جدا إني هشوفكم يوم 1 أغسطس على المسرح المكشوف في الأوبرا، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ومصر دايما بخير، وكل سنة وأنتم طيبين”.

يذكر أن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، نقل إلى المستشفى عقب تعرُّضه لأزمة صحية مفاجِئة، اضطر معها أن يلغي حفله الغنائي الذي كان مقرراً أن يحييه الخميس الماضي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وظهر شاكر في مقطع فيديو من داخل المستشفى، نشره عبر حسابه في “إنستغرام”، ووجّه رسالةً لجمهوره، معتذراً لهم عن عدم حضور الحفل، وأشار إلى أنّه كان يرغب في مقابلتهم ويغني لهم، لكنه استيقظ على تعب شديد.

وأكد أنه يجري فحوصاً طبية، حيث قرر الفريق الطبي وضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة؛ بسبب معاناته عدم انتظام في ضربات القلب، فكتب: “جمهوري الحبيب بعتذر جداً عن حفلة اليوم في الأوبرا.. كان نفسي أسعد بيكم وأغني لكم، لكن للأسف أنا النهاردة صحيت تعبان وضربات قلبي مش متظبطة”.

وعقَّب الفنان المصري، قائلاً: “جيت المستشفى والدكتور طلب مني فحوصات وتحاليل، وقالي لازم أفضل 48 ساعة على الأقل في العناية المركزة تحت الملاحظة”.

وأضاف نقيب الموسيقيين في مصر: “بجد بعتذر لكم من قلبي وكان نفسي أكون معاكم.. وإن شاء الله نحدد موعداً قريباً جداً جداً وأشوفكم؛ لأن أنتم اللي بتخلوا معنى للحياة بوجودكم”.