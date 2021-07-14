هكذا ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة المصرية زينة أنها لا تصدّق أبداً ما ردّده البعض أخيراً على لسان نيللي كريم من اتّهامات لها بالتأخر عن مواعيد التصوير.

وقالت زينة لبرنامج “ET بالعربي”: “مستحيل تكون قالت كده، حتقول كده ليه، أكيد إنت فهمت غلط. حتقول كده إزاي وهو أولاً محصلش، وثانياً لو عاوزة تقول كده تقول في برنامج ولا تقولي أنا… مش حنطلع نتكلم على بعض في برامج، أكيد مش أخلاقها”.

كما رحّبت زينة بتقديم ثنائيات على الشاشة، مثل الثنائية التي قدّمتها مع نيللي كريم في مسلسل “لأعلى سعر”، وفيلم “واحد صفر”.

وبسؤالها عن الثنائية التي ترغب في تقديمها، قالت: “كل زمايلي مش حد معين. أي حد من زمايلي كويس وموهوب حيبقى إضافة ليا أو حبقى إضافة ليه، أو نعمل عمل كويس مع بعض، أو المخرج عاوزنا نكون مع بعض طبعاً أهلاً”.

كما وجهت زينة رسالة الى الفنانة شريهان مع قرب عرض مسرحيتها “كوكو شانيل” قالت فيها: “كلنا مستنينه، ويا رب تعمل أعمال أكتر وأكتر وتعمل فوازير وأفلام. بس أهم حاجة عندنا نشوف الاستعراضات والحاجات المبهرة واللبس. إحنا كلنا إتربينا على فوازير شريهان ولبسها وشكلها وشعرها”.