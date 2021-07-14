روبي تمنع “الهوت شورت” وتفرض اللباس الأبيض!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة روبي عن شروط عدة لحضور حفلها الذي ستُحييه في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق فيه 16 تموز/يوليو.

ونشرت روبي عبر خاصية “الستوري” الملحقة بحسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، صورة لشروط حضور الحفل، وهي كالتالي: “الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاماً… للثنائيات فقط (كابلز)… يُمنَع ارتداء “الهوت شورت” أو الملابس الرياضية… يُسمح بارتداء التربون… ممنوع استخدام العنف… الالتزام بارتداء ملابس بيضاء اللون”.

يُذكر أن أخر أعمال روبي كان أغنية “قلبي بلاستيك” والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى.