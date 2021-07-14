فن ومشاهير

روبي تمنع “الهوت شورت” وتفرض اللباس الأبيض!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة روبي عن شروط عدة لحضور حفلها الذي ستُحييه في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق فيه 16 تموز/يوليو.

ونشرت روبي عبر خاصية “الستوري” الملحقة بحسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، صورة لشروط حضور الحفل، وهي كالتالي: “الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاماً… للثنائيات فقط (كابلز)… يُمنَع ارتداء “الهوت شورت” أو الملابس … يُسمح بارتداء التربون… ممنوع استخدام العنف… الالتزام بارتداء ملابس بيضاء اللون”.

يُذكر أن أخر أعمال روبي كان أغنية “قلبي بلاستيك” والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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