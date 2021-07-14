محكمة مصرية تثبت نسب طفلي الفنانة هالة صدقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة أسرة قصر النيل في مصر، الأربعاء، برفض دعوى زوج الفنانة المصرية هالة صدقي التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها.

كما قضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع نفقة لطفليه، والتي يصل قدرها إلى 320 ألف جنيه مصري، حسب ما أكد رفعت الشريف محامي الفنانة هالة صدقي.



تزوجت هالة صدقي من سامح سامي بعد قصة حب طويلة عام 2007، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب التوأم "مريم وسامو".

وفي أغسطس الماضي بدأت الحرب بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه.

وبلغ الخلاف مداه عندما اتهم الزوج هالة صدقي باستخدامها بويضات سيدة أخرى لحدوث حمل، وطالب بعمل تحليل (DNA) لمعرفة أم أولاده، على حد تعبيره.

كما تقدم للقضاء لإلغاء توكيل قال إنه حرره لطليقته هالة صدقي لإعادة أرضه من جديد، متهما إياها باستغلال التوكيل في بيع الأرض دون علمه.