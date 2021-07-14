منى زكي: الأمومة خلقت بداخلي صراعا.. وتعلمت التسامح من أحمد حلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة منى زكي ضيفة على برنامج "ABtalKs"، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، والمذاع عبر قناة دبي الإماراتية.

وكشفت منى زكي خلال المقابلة عن أسرار من حياتها الشخصية قائلة: "عرفت طعم الغربة منذ طفولتي، إذ سافرت مع والدي كثيرا بحكم عمله خارج مصر، وكان أكثر شيء بيزعجني في هذه المرحلة هو خوفي من الارتباط بالناس، كنت بخاف أتعود عليهم لأني بعد فترة ممكن أتركهم وأسافر".

وتابعت: "في فترة كبيرة من حياتي كنت شديدة القرب من والدي رحمه الله، لكن عندما اقتحمت مرحلة الصبا وبدأت أشعر بالحب، بعدت لأني كنت مكسوفة أتكلم معاه وأحكي له، خاصة إنني كنت أعتبر والدي قصة الحب الأولى في حياتي، وخوفت أحكي له عن أحمد حلمي، لأنه كان بيحبني جدا، ورافض فكرة إن في يوم من الأيام أتجوز، وأبعد عنه".

وواصلت: "عندما أنجبت ابنتي تقدم والدي باستقالته من وظيفته وتفرغ لرعايتها حتى آخر يوم في حياته".



واستكملت منى زكي حديثها عن حياتها قائلة: "أمي كانت شديدة جدا، وكانت دائما تنتقدني بقوة، باختصار أنا في طفولتي شفت الغربة وكنت في نفس الوقت طفلة مدللة جدا، لأني بنت وحيدة ولي شقيقان فقط".



وعن علاقتها بزوجها أحمد حلمي قالت: "أحمد حلمي هو أحلى حاجة في حياتي، تعلمت منه التسامح، وبخاف أتكلم عليه كتير خوفا من الحسد، وكانت علاقته طيبة بوالدي رحمه الله".

وبخصوص الأمومة قالت منى زكي: "خلقت بداخلي صراعا داخليا، وكنت مستغربة نفسي جدا، عندما أنجبت، الأطفال شيء جميل لكن تربيتهم ورعايتهم أمر صعب، وكثيرا أحاول عمل توازن بين ما تعلمته من والدي وما اكتسبته من أمي، وأطبق كل ذلك في تربية أولادي".



