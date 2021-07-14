شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تقوم بتأجير أملاكها وقصورها وتستعد لتوسيع ثروتها العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ريهانا تأجير أملاكها المترامية على أطراف المدينة، حيث كشفت بعض التقارير الأجنبية عن إضافة اسم مالك جديد لقائمة المستأجرين لقصر ريهانا في بيفرلي هيلز.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن القصر العملاق المملوك للنجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، تبلغ تكلفته 13.8 مليون دولار، وتم تأجيره بقيمة 80 الف دولار شهرياً، حيث يضم القصر خمس غرف نوم وسبعة حمامات على مساحة تبلغ 7628 قدماً مربعاً.



قصر ريهانا فى بيفرلي هيلز

ويمتلك حي بيفرلي هيلز عدد من المشاهير الذى يضيف قيمه سعريه مرتفعة للإيجار والتمليك، حيث ان القصر المجاور لقصر ريهانا، هو قصر النجم العالمي بول مكارتني، ومن بين الجيران ماريا كاري، ومادونا.

وتستعد ريهانا لتوسيع ثروتها الهائلة بشراء بعض العقارات الجديدة من محصلة إيجارات القصور التي ستقوم بتأجيرها الفترة المقبلة، للانتفاع منها بدلاً من تواجدها.

وتواصل ريهانا تصوير كليبها الجديد مع حبيبها مغنى الراب A $ AP Rocky، وذلك فى حى برونكس بمدينة نيويورك، حيث ظهرا الثنائى في كواليس تصوير الكليب وهما يرتديان "البورنس" فى استراحة التصوير بين المشهد والآخر.