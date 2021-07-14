شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر بعد حريق مستشفى الحسين : نتمنى أن تكون خاتمة الكوارث فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجم الكبير كاظم الساهر، بالتعازي في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بالعراق والذي وصل إلى 92 قتيلا حتى الآن، وقال كاظم الساهرعلى حسابه بموقع "تويتر": "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".



كاظم الساهر على تويتر

وارتفعت حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي فى محافظة ذى قار العراقية إلى 92 قتيلا، وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان، امس الثلاثاء، إن "حصيلة ضحايا حريق مركز العزل في مستشفى الإمام الحسين ارتفعت الى 92 شهيدا".

وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية، كما قررت الحكومة العراقية اتخاذ عدة إجراءات منها، فتح تحقيق في الحادث، وإعلان حالة الطوارئ.

وقال الكاظمي ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن "ما حدث في مستشفى الإمام الحسين التعليمي يمثل جرحًا عميقًا في ضمير العراقيين جميعًا"، واصفًا ما حدث في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق بـ"الفاجعة".

وأضاف الكاظمي ـ خلال جلسة مجلس الوزراء ـ أن "المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار الوطني العراقي".