شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة ومؤلفة ومنتجة ومخرجة .. فى عيد ميلاد الفنانة الشاملة سميرة محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة سميرة محسن اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ76، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 14 يوليو من عام 1945، وهي من مواليد مصر الجديدة، ودرست في أكاديمية الفنون علي يد كبار رجال المسرح منهم كرم مطاوع وجلال الشرقاوى، وحصلت على درجة الدكتوراه، وترأّست قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

قدمت الفنانة سميرة محسن خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها "شقاوة بنات، فتاة الميناء، المتمردون، شيء من الخوف، حادثة شرف، الحب تحت المطر، الإنس والجن، ضربة معلم، حائط البطولات، البوليس النسائي، سنة أولي نصب، القشاش".

وفى التليفزيون قدمت العديد من المسلسلات منها: "العملاق، السيرة العربية، الزينى بركات، خالتى صفية والدير، بوابة الحلوانى، أحلام لا تنام، أخت تريز، حكاية حياة، الضاهر".

ولم تكتفى بكونها ممثلة، بل قامت بتأليف وإنتاج عدد من الأعمال أشهرهم "صرخة ندم، أم العروسة، حارة برجوان، الست أصيلة، سنة أولي نصب، ملاكي إسكندرية، غرفة 707"، وكان لها تجربة إخراجية واحدة من خلال مسرحية بعنوان "لعبة الحب".