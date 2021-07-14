شكرا لقرائتكم خبر عن محامى هالة صدقى: كل القضايا صدرت الأحكام فيها لصالح موكلتى وظهرت الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رفعت الشريف محامى هالة صدقى على صفحته على "فيس بوك" عن إسدال الستال على قضية موكلته مع زوجها، والذى حاول من خلالها إنكار نسب أطفالها، بكتابة بوست مطول بدأه بتهنئة هالة صدقى على رفض الدعوى من قبل المحكمة قائلاً "ألف مبروك للفنانة الجميلة والصديقة الغالية هالة صدقى، أخيرا أسدلت محكمة أسرة قصر النيل الستار على دعوى إنكار نسب أولادها إليها والتى كان قد أقامها زوجها ضدها وحكمت المحكمة اليوم برفض الدعوى وثبوت نسب أولادها سامو ومريم إليها".

وأضاف "كما حكمت المحكمة فى ذات الجلسة بحبس زوجها شهرا لامتناعه عن دفع متجمد النفقة وقدره ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه هذا بخلاف حكم الحبس الذى صدر ضده منذ أسبوعين بشأن المصروفات الدراسية لأولاده مليون ومائة ألف جنيه، وبذلك يكون كل القضايا صدرت لصالح هالة وظهرت الحقيقة للجميع".