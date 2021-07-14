فن ومشاهير

تحتاج إلى أوكسجين.. تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة عن أحدث تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وقال الدكتور محمد النادي، خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "CBC"، إن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجه إلى الأكسجين، وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، إذ أنها لم تتماثل للشفاء بعد وتعاني من أعراض ما بعد كورونا.

وكشف عن كونها تتواجد على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكنه جهاز غير ثاقب بدون أنبوبة حنجورية، ما يعني أنه يوجد قناع فقط يمدها بالأكسجين اللازم.

أوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز التنفس، ولكن في هذه الحالة سينخفض معدل الأكسجين في جسدها، كما أن المجهود الخاص بالتنفس سيتزايد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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