صور| إلهام الفضالة تحتفل بعقد قرانها على شهاب جوهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بعقد قرانها على الفنان الكويتي شهاب جوهر.

ونشرت إلهام الفضالة صورة ،عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام" من الحفل وهي ترتدي فستان زفاف، وكتبت على الصورة :" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني على شهاب جوهر".

كما أعاد شهاب جوهر نشر نفس الصورة، التي تجمعه مع إلهام الفضالة، بعدما نشرتها على حسابها على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

يذكر أن أخر أعمال إلهام الفضالة مسلسل "أمينة حاف"، بطولة طيف، شهاب جوهر، فهد باسم، ومن تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.