"خلي عندك دم".. أحمد عز يحرج مراسلا في العرض الخاص لفيلم "العارف" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أقيم أمس، العرض الخاص لفيلم "العارف" من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي وعدد كبير من النجوم.

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم أحمد عز وأحمد فهمي وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا وحازم إيهاب وزوجته وجميلة عوض، وغيرهم.

وأجرى النجوم عدة لقاءات على هامش العرض الخاص، ومنهم الفنان أحمد عز الذي كان يجري لقاءا مع أحد المراسلين ثم أنهى المقابلة وذهب لمقابلة أخرى إلا أن المراسل طلب منه أن يلتقط صورة معه وهو الأمر الذي رفضه "عز" وتسبب في إحراج المراسل ثم وعده بصورة بعد انتهاء المقابلة الاخرى ومازحه قائلا "خلي عندك دم".

فيلم"العارف" بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.