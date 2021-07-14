تامر نبيل:" أنتظر شقة 6 وهناك حالة خاصة بين المخرج والممثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - حل الفنان تامر نبيل ضيفا على برنامج اصحى بإنرجي مع الإعلامية زهرة رامي على محطة راديو إنرجي 92.1 للحديث عن مشواره الفني الذي كان آخره المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ.

وتحدث تامر نبيل عن مشواره الفني الذي بدأ على مسرح كلية التجارة، واستمر على مدار سنوات طويلة، حيث كانت بدايته الاحترافية بالمشاركة في فيلم الوعد مع روبي وآسر ياسين عام 2008.

وقال تامر نبيل في لقاء إصحى بإنرجي، أن مشاهد شخصية راجي في مسلسل ليه لأ2، كانت ممتعة بالنسبة له، لكن مشهد الطلاق كان الأصعب والأفضل في نفس الوقت.

وكشف تامر نبيل عن مشاركته في فيلم كيرة والجن مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز، الذي توقف تصويره على مدار فترات خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، لكنهم يعودون للتصوير قريبا تمهيدا لعرضه.

كما أعلن تامر نبيل مشاركته في مسلسل شقة 6 مع روبي وصلاح عبد الله، الذي سيعرض قريبا على منصة شاهد، وهو عمل ينتمي لفئة الرعب والإثارة.

ووصف تامر نبيل نفسه بأنه كان محظوظ بالعمل مع مخرجين كبار تعلم منهم وساعدوه على تطوير مواهبه الفنية، بداية من المخرج محمد ياسين في فيلم الوعد مرورا بمروان حامد وكريم الشناوي، قائلا إنهم يفهمون جيدا العلاقة الوثيقة بين المخرج والممثل.

وقال تامر نبيل إنه تربطه حالة خاصة مع الممثل محمد ممدوح "تايسون" وكانت ظاهرة جدا أثناء عملهما سويا على خشبة المسرح، وفي مسلسل قابيل.