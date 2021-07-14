صديق كريم صبري يكشف: "عمره ما كان مدمن ولا شرب مخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف صادق عادل، الصديق المقرب لكريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، الذي توفى غرقًا بترعة المريوطية عن حقيقة ما يتداول بشأن الراحل "كريم" تعاطيه المواد المخدرة وهروبه من مصحة علاج الإدمان.

وقال "صادق"، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة":" إنهما كانا صديقين لأكثر من 12 سنة".

وأضاف: "كان شكله بشوش ومحترم، وفنان بشكل بشع، أكتر من ناس كبيرة في المجال، وده من الأسباب المهمة اللي خلته مكتئب، و كريم لم يكن شخصا مدمنا أو شرب مخدرات قبل ماحدث".

وتابع: "كريم لا عمره دخل مصحات، ولا عمره شرب مخدرات، لأنه يسعى إلى النجاح دوما، وكل الأخبار التي تحدثت عن إدمانه غير صحيحة، لكن قد يكون دخل المصحة في المرحلة الأخيرة من حياته، بسبب الاكتئاب الشديد الذي كان يُعاني منه، كريم كان مصاب باكتئاب وكان في حاجة لشركة إنتاج للتعامل معه".

وأعلنت الفنانة شذى، مساء الأحد الماضي، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.

وكتبت شذى عبر حسابها بموقع "فيسبوك" و"ستوري إنستجرام": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله".

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".