المجلس الدولي للمتاحف يُرشح دبي لاستضافة مؤتمر "آيكوم 2025"

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

اختار المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للمجلس للعام 2025.



وتضم القائمة المرشحة لاستضافة المؤتمر الذي يُعَدُّ أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف في العالم، ثلاث مدن سيتم التصويت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، حيث تم اعتماد قرار الترشيح في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمتاحف الذي عُقد افتراضياً مؤخرا بحضور 170 عضوا من 118 دولة.

ويعد المجلس الدولي للمتاحف الذي تأسس في العام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص من 122 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.

وكان فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم- الإمارات)، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، قد تقدّم بملف الإمارات لاستضافة "آيكوم 2025” في دبي تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، وذلك في نهاية شهر أبريل الماضي، واختار المجلس الدولي للمتاحف المدن التي ستتنافس على استضافة المؤتمر وهي دبي، وستوكهولم (السويد) وكازان (روسيا).

وأكدت هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة" أهمية استضافة دولة الإمارات للمؤتمر في دبي، إذ سيعزز الفوز مكانتها على المستوى العالمي وعلى الصعيد الثقافي.

وقالت: "تتبوأ دولة الإمارات ودبي مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، وستكون المرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تستضيف فيها مدينة عربية مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف منذ إنشائه في العام 1946، وسيتم انعقاد المؤتمر للمرة الأولى بشكل هجين؛ حضورياً وافتراضياً".

وأشارت هالة بدري إلى أن المحاور الرئيسية لملف الاستضافة تؤكد أهمية الاستدامة والتعاون والتنسيق من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات التي ستجعل المجتمعات أكثر استعداداً واستجابةً لمواجهة التغييرات، والحرص على تلبية احتياجات المجتمع وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع أفراده.

وأوضحت مدير عام "دبي للثقافة" أن الشعار المقترح للمؤتمر يعبِّر عن الارتباط والعلاقة التكاملية بين المتاحف والمجتمعات التي تشهد تغييراً متسارعاً؛ فمن خلال النظر إلى أحداث الماضي ومقارنتها بالتغييرات السريعة التي شهدها عالمنا في السنوات القليلة المنصرمة، تتضح أن هناك حاجة ملحّةً إلى إبراز دور المتاحف وإدماجها مع المجتمع من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية.

من جهته، قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "إن وجود مدينة دبي في القائمة النهائية المرشحة لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) لعام 2025، كان متوقعاً لما تزخر به الإمارة من مقومات المدن الحديثة بهياكلها العالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، حيث باتت اليوم من أهم مدن العالم التي تستضيف الأحداث الكبرى، وسنسعى بأن تكون دبي، المدينة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في استضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف".