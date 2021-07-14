شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج لن يشارك فى مسلسل Tiger King على أمازون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي النجم العالمي نيكولاس كيج، الشائعات التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة والتي نشرتها بعض وسائل الاعلام، حول تجسيده لشخصية رئيسية في مسلسل Tiger King، الذي سيتم عرضه على منصة أمازون، والمقرر له ان يتم تصوير أولي مشاهده بداية من العام المقبل بعد تأجيل جديد.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتي، فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار، كشف عن عدم مشاركته في مسلسل أمازون الجديد، حيث انه يستمتع حاليا بالنجاح الذى حققه في Pig.

وقال كيج للصحيفة: "قرأت نصين ممتازين، اعتقدت أنهما جيدين، لكني أعتقد أن أمازون شعرت في النهاية أن الاعمال الجديدة، أصبحت مختلفة عن الماضي لأنها استغرقت وقتًا طويلاً حتى تتجدد، لقد شعروا في وقت ما أنه كان برقًا في زجاجة".

ويعرض لمنصة أمازونن حالياً فيلم The Tomorrow War، ويدور حول بعد أن صُدم العالم عندما وصلت مجموعة من المسافرين عبر الزمن من عام 2051، وذلك لإيصال رسالة عاجلة، حيث ثلاثون عامًا في المستقبل، وتخسر البشرية حربًا عالمية ضد كائنات فضائية مميتة.