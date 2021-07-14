شكرا لقرائتكم خبر عن الهام الفضالة تحتفل بعقد قرانها على شهاب جوهر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة، بعقد قرانها على الفنان الكويتى شهاب جوهر، ونشرت الهام الفضالة صورة عبر حسابها على إنستجرام من الحفل وهى ترتدى فستان زفاف، وكتبت على الصورة قائلة:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني على شهاب جوهر".

كما عاد شهاب جوهر نشر نفس الصورة، التي تجمعه مع الهام الفضالة، بعدما نشرتها على حسابها على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا:" لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".



الهام الفضالة



شهاب جوهر

والهام الفضالة من مواليد عام 1974، بينما شهاب جوهر من مواليد 1977، وتشاركا في رمضان 2021 بطولة مسلسل أمينة حاف، ويعملان على مسلسل من بعدي الطوفان.



الهام الفضالة



الهام الفضالة



الهام الفضالة



الهام الفضالة



الهام الفضالة



الهام الفضالة

دخلت الهام الفضالة مجال التمثيل في طفولتها بتشجيع من جدتها ومعارضة عائلتها حيث شاركت بأول عمل بعنوان علي بابا بعام 1983، كما كان لها مشاركات في أوبريت عبد الله الفضالة وفي الإذاعة الكويتية بدأت مشوارها الفني في عام 2000 في مسرحية عالباب يا شباب مع داود حسين وحسن البلام.

تزوجت للمرة الأولى في سن السادسة عشر ورزقت بابنتها الأولى منى في السعودية ثم عادت إلى الكويت واستكملت دراستها، تزوجت بعدها من المخرج خليل التميمي ، ولديهما منه ابنتان فجر والنور ، ثم انفصلت منه وتزوجت بعدها من الفنان شهاب جوهر.