كاظم الساهر ينعى ضحايا مستشفى الناصرية بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعى النجم العراقي كاظم الساهر منذ قليل ضحايا مستشفى الناصرية في بلاده، حيث قضى أكثر من 92 شخاصاً نحبهم، وأصيب أكثر من 100 شخص في حريق شبّ في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا.

وكتب “الساهر” مقدماً تعازيه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل”.

وأضاف: “نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وقالت الشرطة وسلطات الدفاع المدني إنّ تحقيقاً كشف أنّ الحريق بدأ عندما تسبّب شرر متطاير من أسلاك تالفة في انفجار خزان أوكسجين في المستشفى، في ثاني مأساة من نوعها في ثلاثة أشهر.

ويعتقد المسؤولون أن السبب في ذلك هو تخزين أسطوانات الأوكسجين بشكل غير آمن. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسعف بالمستشفى رفض ذكر اسمه، وانتهت فترة عمله ليوم الاثنين قبل ساعات من اندلاع الحريق، قوله إنّ غياب إجراءات الأمن والسلامة الأساسية يعني أن الحادث كان سيقع في أيّ وقت.