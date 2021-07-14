حسن الرداد يجتمع بهذه النجمة “تحت تهديد السلاح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقرر بشكل نهائي استئناف النجم حسن الرداد لنشاطه الفني بداية من الأسبوع المقبل، وترافقه النجمة مي عمر في تصوير الفيلم الجديد ” تحت تهديد السلاح” المتوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب انشغال مي في تصوير مسلسل نسل الأغراب والضجة التي أثيرت بعد عرضه، والتزام حسن الرداد بالحداد على والدته ثم على حماه الفنان سمير غانم.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقى مثير، ويشارك في بطولته حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وسبق أن كشف المنتج جمال العدل عن مفاجأة تخص النجم حسن الرداد، مؤكدا أنه كان المرشح لبطولة مسلسل “ضد الكسر” أمام النجمة نيللي كريم، والذي عرض بموسم رمضان 2021، ولكن الرداد اعتذر بسبب فشله في الخروج من حالة الحزن المهيمنة عليه منذ وفاة والدته.

جمال العدل تدخل لنفي شائعات راجت مؤخرا حول ترشيح الرداد لبطولة مسلسل “حرب أهلية” أمام النجمة يسرا، قبل الاستقرار على اختيار النجم باسل الخياط، واكد ان المعلومة غير حقيقية، ولكن الرداد كان مرشحا بالفعل لبطولة “ضد الكسر” أمام النجمة نيللي كريم بعد اعتذار كريم فهمي عن عدم المشاركة في المسلسل لاختلافه مع الشركة المنتجة على التفاصيل المالية، واستقر الدور عند الفنان محمد فراج.

وأضاف العدل في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي: حسن الرداد كان مرشحًا لمسلسل نيللي كريم، “ضد الكسر”، ولكن بسبب وفاة والدته حاول تخطي هذه الازمة ولكنه لم يستطيع فاعتذر.

وأعلن الرداد خبر وفاة والدته يوم 10 يناير الماضي، قائلا: توفت الى رحمة الله تعالى احن واطيب ام فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا اغلى و اطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب ( إنا لله و إنا اليه راجعون).