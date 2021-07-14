منة شلبي تتلقى تهنئة خاصة من المجلس القومي للمرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته بالتهنئة إلى النجمة منة شلبي وكل فريق عمل مسلسلها الأخير “ليه لأ 2″، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فتره عرضه وتصدره قائمة الأعلى مشاهدة بعد عرض الحلقة الأخيرة عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي حققه مسلسل ليه لأ، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة خلال حلقات المسلسل، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل واخراج.

واشارت الدكتورة مايا مرسي ان فكرة المسلسل وطريق الطرح السلسة كان لها دور كبير في نجاح مسلسل ليه لأ ووصوله الى قطاع عريض من الجمهور، واضافت قائلة: أن المسلسل نجح في تقديم فن هادف وراقي يحمل معاني ومبادئ انسانية عظيمة ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين افراد المجتمع وعلي وجه خاص كفالة اليتيم، وهي أحد القيم النبيلة التي نادت بها جميع الاديان.

وسبق أن احتفلت أسرة مسلسل “ليه لأ” للنجمة منة شلبي بصدور تقرير رسمي صادر عن وزارة التضامن المصرية، أكد أن الإقبال على كفالة الأطفال اليتامى زاد منذ بدء عرض حلقات المسلسل، وسط حملة أطلقتها مؤلفة العمل وتبنتها منة بعنوان “الأطفال مكانها البيوت”، تدعو للتوسع في احتضان الأطفال المودعين بدور رعاية الأحداث.

وحسب التقرير أكدت وزارة التضامن المصرية إنها استقبلت أكبر عدد طلبات كفاله تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ” ليه لأ ” رغم أنه يعرض على منصة مشفرة حصريا، وأشار التقرير إلى أن الوزارة تدرس حاليا 2700 طلب كفاله أغلبهم من فتيات لم يسبق لهن الزواج.

واحتلت منة شلبي صدارة قائمة الأكثر بحثا على موقع جوجل في مصر، بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، وظهرت فيها وقد تجاوزت كل الأزمات التي واجهتها عقب قرارها باحتضان الطفل يونس داخل منزلها لتعويض تأخر زواجها وحرمانها من مشاعر الأمومة.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.