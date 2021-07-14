أنغام تروج لحفلها في جدة بجلسة تصوير جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية أنغام صورة حديثة لها عبر انستغرام الرسمي الخاص بها، وعلّقت عليها قائلة: “صورة جديدة من جلسة تصوير”، وكانت ترتدي فستاناً أنيقاً باللون الأصفر مع مكياج خليجي ناعم وشعر ويفي.

وقد نشرت أيضاً صورة لها بنفس الفستان، وأعلنت عن حفلها الذي سيقام في السعودية، وتحديداً في جدة، ضمن حفلات صيف جدة، وعلقت أنغام وكتبت: أهلي وأحبابي جمهور المملكة العربية السعودية.. وحشتوني جداً.. أسعد بلقائكم في جدة يوم السبت 24/7.

يُذكر أن أنغام وُلدت في الإسكندرية، ووالدها هو الموسيقار محمد علي ، الذي كان سبباً في نبوغ موهبتها، وساهم في تقديمها عبر عدة حفلات ومناسبات، حيث كانت تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينيات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها، وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة، ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليبات في مطلع الألفية حققت نجاحاً باهراً.

وقد حصلت على عدة جوائز نظراً لتميزها، منها:

جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان القنوات الفضائية.

جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية.

كُرمت من مجلة الديرجست كأفضل مطربة عربية.

كُرمت من إذاعة “ميجا إف إم”.

حصلت على تكريم بحفل الميما كأفضل مطربة عربية.

كُرمت من الأمم المتحدة في يوم المرأة العالمي.

كُرمت في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ 19 الذي أقيم في دار الأوبرا في القاهرة.

كُرمت من إذاعة “نجوم إف إم” كأفضل مطربة عربية.