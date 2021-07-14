بالصور – بيلا حديد​ تنال لقب أجرأ إطلالة في مهرجان “كان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت عارضة الأزياء الأميركية- الفلسطينية ​بيلا حديد​ ضجة كبيرة خلال وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان “كان” السينمائي بدورته الـ 74 من خلال فيلم Tre Piani للمخرج الإيطالي ناني موريتي.

واختارت بيلا إطلالة جريئة ومختلفة، حيث ارتدت فستاناً باللون الأسود، تميّز بتصميمه الغريب عند منطقة الصدر، فجاء مكشوفاً بالكامل مع فتحة كبيرة، وتدلّت من عنقها قلادة ذهبية ضخمة على شكل شجرة متفرعة الى قسمين يغطي كلٌ منهما صدرها العاري.

ورغم الضجة التي أحدثها الفستان الجريء الذي لا يناسب المهرجان، لم تنجح بيلا في تنسيق أكسسواراتها، حيث انتعلت حذاء صيفياً بكعب عالٍ باللون الفضي مع أقراط باللون نفسه، فبدا اللوك النهائي سيئاً وغير متناسق.