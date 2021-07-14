مشاهير دخلوا الجامعة بعد الشهرة.. فمن هم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف أن بعض مشاهير عالم هوليوود فضلوا موهبتهم ومسيرتهم الفنية عن استكمال دراستهم، ولكن الكثير منهم لم يتركوا الوضع كما هو، وقرروا أن يستكملوا دراستهم الجامعية بعد تحقيق حلمهم في عالم الشهرة والتمثيل.

هؤلاء النجوم والنجمات بدأوا دراستهم الجامعية بعد أن ذاعت شهرتهم وحققوا حلمهم:

إيما واتسون

حققت الممثلة إيما واتسون شهرتها عام 2001، عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاماً فقط بفضل أفلام هاري بوتر، حيث كانت أحد الأبطال الثلاثة الرئيسيين فيها، وبعد أن ذاع صيتها قررت تحقيق حلمها الجامعي، وبالفعل التحقت بجامعة براون عام 2009، وحصلت على بكالوريوس الأدب الإنجليزي.

ميغان ذا ستاليون

صرحت مغنية الراب الشهيرة، ميغان ذا ستاليون، بأنها قررت استكمال دراستها الجامعية حتى بعد شهرتها، لأنها تريد أن تجعل والدتها فخورة بها، لأنها كانت تصر عليها أن تنهي دراستها حتى وفاتها، وبالفعل تخرجت ميغان في جامعة تكساس الجنوبية، ودرست مجال الرعاية الصحية، وأنشأت مؤسسة صحية بعد ذلك.

إيفا لونغوريا

حققت الممثلة الشهيرة إيفا لونغوريا شهرتها عام 2004، وبعدها قررت أن تستكمل دراستها، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الكنسيولوجي، وهو الذي يختص بدراسة حركة الإنسان من جامعة تكساس “إيه أند إم”، وواصلت لونغوريا دراستها العليا، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ناتالي بورتمان

بعد تحقيقها شهرة كبيرة في عالم هوليوود، قررت الممثلة ناتالي بورتمان استكمال دراستها الجامعية، والتحقت بجامعة هارفارد، وحصلت على بكالوريوس في علم النفس.

يارا شهيدي

في عام 2018، وبعد أن حققت الممثلة الأميركية يارا شهيدي شهرتها التحقت بجامعة هارفارد لاستكمال دراستها الجامعية، والآن تخطط يارا للتخصص في علم الاجتماع والدراسات الأفريقية الأميركية.

أميركا فيريرا

تركت الممثلة أميركا فيريرا دراستها الجامعية من أجل التمثيل، وبعد أن حققت شهرة في عالم هوليوود، وظهرت في العديد من الأعمال الفنية، قررت العودة إلى جامعتها في جنوب كاليفورنيا لاستكمال دراستها، وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال المسرح والعلاقات الدولية.