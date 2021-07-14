ساشا بارون كوهين يدّعي على شركة تستخدم صورته لترويج مواد مخدّرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم الممثل ساشا بارون كوهين (49 عاماً) يوم الاثنين بدعوى قضائية في ماساتشوستس ضد شركة تبيع القنب تدعى Solar Therapeutics.

ادعى الكوميدي في مستندات المحكمة أن الشركة لم تحصل على إذنه لاستخدام صورته في شخصية بورات رافعاً إبهاميه وقائلاً “إنه جميل” في إعلاناتها في الولاية.

وقال الفريق القانوني لكوهين في مستندات المحكمة إنه باستخدام صورته أعلنت الشركة زوراً عن تأييده لحملتها، وانتهكت حق المؤلف واختلست حقوق النشر، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وأشار محامي كوهين في المستندات القانونية إن بارون كوهين “لم يستخدم القنب مطلقاً في حياته ولن يشارك أبداً في حملة إعلانية تروّج له مقابل أي مبلغ من المال”.

وأرسل فريق كوهين القانوني إشعار إيقاف وامتناع عند اكتشافهم لوحة الإعلانات، وبعد ذلك ادعت أنها الشركة من أزال اللوحة الإعلانية.

وقال الفريق القانوني لبارون كوهين إن الشركة لا تزال بحاجة إلى دفع تعويض عن الانتهاك، مما دفع الممثل إلى المطالبة بتعويضات فعلية وعقابية في دعواه.