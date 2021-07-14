دينا الشربيني: انتظروني في مسلسل “الزيارة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، تفاصيل مشاركتها في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني.

وقالت دينا، في تصريحات صحفية: “فيلم البعض لا يذهب للمأذون حقق حلمي الكبير بالتمثيل مع كريم عبدالعزيز، فأنا كنت أتمنى أشتغل معه، لذلك أنا سعيدة جداً بهذه التجربة الكوميدية لأنني أعشق الكوميديا بشكل لا يوصف”.

وتابعت: “المؤلف أيمن وتار نجح في تقديم قصة اجتماعية خطيرة موجودة في كل بيت بشكل كوميدي بسيط يستطيع المشاهد استيعابه بكل سهولة”.

وأضافت: “من وجهة نظري الفيلم يقدم رسالة اجتماعية مهمة بشكل كوميدي، وهي فكرة أن البعض يرى أن الطلاق سوف يجعلهم أكثر سعادة وحرية وغير مقيدين وفجأة يجدون أنفسهم بعيداً عن بعض ويبدأون في جمع الحاجات الحلوة بينهم حتى يتجمعوا مع بعض مرة أخرى”.

وأشارت: “كريم عبدالعزيز كان متعاوناً جداً في اللوكيشن، وساعدني كثيراً وقدم لي العديد من النصائح الفنية خلال التصوير”.

وأوضحت: “الكواليس كانت جيدة، فلم نواجه أي صعوبات خلال التصوير سواء آخر أسبوعين تصوير في أسوان لأن درجة الحرارة كانت مرتفعة وكان التصوير في موسم الصيف، لذلك أصبت بهسيتيريا من الضحك خلال التصوير”.

واختتمت حديثها: “أنتظر عرض مسلسلي الجديد الذي يحمل اسم الزيارة، وهو مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتم تصويره بالكامل في لبنان”.