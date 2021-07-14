الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها وحضور جنازتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال روان بن حسين تعيش في حالة صدمة وحزن كبير وتمرّ بوقت صعب بعد وفاة والدتها منذ يومين دون أن تتمكن من المشاركة في تشييعها ووداعها في الكويت.

وعبرت الفاشنيستا الكويتية عن حزنها الشديد من خلال منشورات عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وأعلنت من خلالها رفض الكويت لدخولها إلى بلدها بسبب لقاح فيروس كورونا وكتبت روان: “بلادي وان جارت عليّ عزيزة… أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة اني اكون جنب أخوي واخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي.. ليش؟…لإني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلا وطني الحبيب الكويت”!

وتابعت: “هل هذا يعقل؟ بلدي غالية عليّ ولحم اكتافي من خيرها، بس ما توقعت يجي اليوم اللي بلدي تحرمني فيه من ابسط حقوقي. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأوضحت بعد ذلك في منشور آخر كتبت فيه “وصلتني قبل دقائق معلومات تفيد بأن قانون عدم السماح خروج المواطنين الملقحين بلقاحات غير معتمدة من الكويت، سيتم تطبيقه ابتداء من 1 آب (اغسطس). ان شالله راح اقضي كم يوم في وطني وبين أهلي وأزور قبر حبيبتي اللي فقدتها”.

يذكر أن روان كانت قد شاركت خبر وفاة والدتها بتغريدة مؤثرة جاء فيها “انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والديها.. الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها راح اشتاقلك يما”.