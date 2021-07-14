أحمد فهمي لـ"الخليج 365": أعود للدراما التليفزيونية بـ"السفاح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري أحمد فهمي، إنه مشغول بالتحضر لمسلسل "السفاح"، سيناريو وحوار محمد صلاح العزب.

وأضاف فهمي لـ"الخليج 365" أعمل بشكل مؤسسي، وأتعلم دائما من كل التجارب التي أمر بها، وسأعود للدراما التليفزيوينة بمسلسل يحمل عنوان "السفاح" وفيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي.



وعن دوره في فيلم "العارف" الذي بدأ عرضه التجاري بمصر الأربعاء قال: "ابتعدت عن الكوميديا في فيلم "العارف" وأجسد خلاله شخصية "راضي" التي تحمل قدرا كبيرا من الغموض والإثارة".

ووجه الشكر للفنان أحمد عز والمخرج أحمد علاء الدين، لتعاونهما معه في الفيلم، مضيفا: " الفيلم كان صعب جدا، سفرنا خارج مصر أكثر من مرة ومشاهد الأكشن كانت دقيقة جدا وتحتاج لتركيز كبير".





وعن توقعاته للفيلم قال: "كل فريق العمل بذل مجهودا كبيرا، والهدف هو تقديم عمل فني رائع، لذا أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد ويترك أثرا طيبا لدى المشاهد".

وبسؤاله عن كواليس التعاون مع أحمد عز قال: "أحمد عز صديقي وتربطني به علاقة طيبة، وهو شخص حريص جدا على تقديم أعمال جيدة، ويساعد زملائه ويتمنى للجميع الظهور بشكل رائع، لذا استمتعت بالعمل معه".

يذكر أن فيلم "العارف" بدأ عرضه بجميع السينمات، الأربعاء، للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.