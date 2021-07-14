أحمد عز لـ"الخليج 365": فيلم "العارف" يناقش قضية الغزو الفكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري أحمد عز أن فيلم "العارف" يناقش قضية الغزو الفكري وحروب الجيل الرابع.

وقال أحمد عز لـ"الخليج 365": أقدم في فيلم "العارف" قضية مهمة جدا، وهي الغزو الفكري، فلم تعد الحروب مجرد دبابات وطائرات، هناك غزو أفكار، لذا تعمدنا من خلال هذا الفيلم تنبيه كل إنسان أن يفكر جيدا في كل شيء يمر عليه، سواء خلال القراءة أو المشاهدة، ويجب أن يفكر في كل شيء يصل إليه.

وعن التعاون مع المخرج أحمد علاء الدين، قال عز: "تعاملت معه في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في شهر رمضان 2021، وهو مخرج متميز جدا، وتلميذ المخرج الكبير شريف عرفة، وبذل مجهودا كبيرا في فيلم "العارف"، وأتصور أن هذا الفيلم سيكون نقلة جديدة في مشواره".





وبسؤاله عن التعاون مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص قال: "فنانة مجتهدة جدا، ولم أشعر بها في كواليس التصوير بسبب هدوئها، والحقيقة أنها بذلت مجهودا كبيرا في التصوير وأصرت على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسها، رغم أنها تخوض تجربة الأكشن لأول مرة".

وحول مشروعاته الفنية المقبلة قال عز: "سعيد بأن فيلم "العارف" يبدأ عرضه التجاري، الأربعاء، وأتمنى أن ينال رضا الجمهور والنقاد، كما أنني انتهيت من تصوير فيلم "الجريمة" وهو أكشن، كوميدي، وسأعود غدا لاستكمال دوري في فيلم "كيرة والجن"، وفخور جدا بهذا العمل، لأنه من إخراج الموهوب مروان حامد، ويشاركني البطولة كريم عبدالعزيز".

أوضح عز في ختام حديثه أن فيلم "كيرة والجن" يدور حول فكرة الوطنية وكيف يستطيع طالب في الجامعة أو أي شخص آخر الدفاع عن وطنه، وتدور الأحداث حول كفاح المصريين ضد الإنجليز.