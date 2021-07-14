ركين سعد لـ"الخليج 365": "العارف" تجربتي الفنية الأولى بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة الأردنية ركين سعد، إن فيلم "العارف" هو تجربتها الفنية الأولى في مصر.

وكشفت لـ"الخليج 365" عن ملامح شخصيتها في الفيلم قائلة: "أجسد دور زوجة أحمد عز، واسمها "ريم" وتوجد مشاكل كثيرة بينها وزوجها لأنها لا تعرف طبيعة عمله وحجم الضغوط التي تحاصره، وفي نهاية الأحداث تكتشف كل شيء".



وبسؤالها عن التحدث باللهجة المصرية قالت: "حواري في الفيلم كله باللهجة المصرية، ولم أجد صعوبة في هذا الأمر، وخلال التصوير كنت لو أخطأت في كلمة يتدخل المخرج أحمد علاء الدين ويقوم بالتصحيح، لكن بشكل عام لم أجد صعوبة في الأمر".

وحول مشاهد الأكشن في الفيلم ،أكدت ركين سعد أنها لا تقدم مشاهد أكشن كثيرة في أحداث العمل، باستثناء المشهد الأخير الذي احتاج مجهودا كبيرا في التصوير.





وأوضحت ركين سعد أن العمل مع أحمد عز كان رائعا، وأنها استمتعت بتجربتها الفنية الأولى في مصر وتتمنى لها النجاح.

يعرض فيلم "العارف" بجميع دور العرض، الأربعاء، للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

"العارف" بطولة أحمد عز، ومحمود حميدة، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".